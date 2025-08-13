La asociación de mujeres de la Piedad celebra su 45 aniversario

La Asociación de Mujeres de Almendralejo Nuestra Señora de la Piedad conmemorará este jueves 14 de agosto su 45 aniversario, coincidiendo con la víspera del día grande de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Piedad.

La jornada de celebración comenzará a las 8:30 horas con una misa en la Parroquia de la Purificación, como homenaje a más de cuatro décadas de compromiso, trabajo social y defensa del papel de la mujer en la familia.

Fundada en 1979, la asociación rinde tributo este año a todas las mujeres que han formado parte de su historia, especialmente a aquellas que ya no están o que atraviesan problemas de salud. Con espíritu de unidad y entrega, sus integrantes han mantenido vivo el legado de colaboración y apoyo mutuo entre generaciones de mujeres almendralejenses.

En los días previos a la celebración, un grupo de socias compuesto por Juani Carmen González, Carmen Fernández, Alfonsi Rodríguez, Isa Álvarez y Pepa Nisa ha limpiado y decorado con esmero tanto la sede como el emblemático pasadizo de la Purificación, como cada año, en honor a las fiestas patronales.