Refuerzan la seguridad ante el inicio de la vendimia para prevenir los robos

Con el inicio de la campaña de la vendimia a las puertas, Almendralejo ha acogido una reunión de la Junta de Seguridad Local para coordinar y reforzar los dispositivos de vigilancia que velarán por la seguridad en el campo, tanto en la recogida de la uva como, posteriormente, en la campaña de la aceituna.

En el encuentro han participado el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quienes han destacado la colaboración activa entre los distintos cuerpos de seguridad como Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y han confirmado la firma de una nueva orden de servicio por parte de la Guardia Civil, orientada específicamente a la prevención de robos en explotaciones agrícolas.

Los buenos resultados del año pasado avalan estas medidas. Durante la campaña 2024-2025, los robos en el campo se redujeron un 36,2 %, pasando de 199 a 138 incidentes. Además, la eficacia en el esclarecimiento de los delitos aumentó notablemente, del 30 al 51%, lo que se ha traducido en un mayor número de detenciones y en una disminución significativa de la cantidad sustraída.

Además de prevenir delitos, las autoridades también pondrán el foco en garantizar la convivencia ante la llegada de temporeros. Ramírez ha señalado la existencia de un programa municipal de atención a personas migrantes que incluye acciones de sensibilización social, y ha solicitado reforzar la vigilancia en zonas más vulnerables para evitar comportamientos incívicos como el consumo de alcohol en la vía pública.

«Queremos asegurar la paz y la normalidad tanto en el campo como en los barrios, y por eso estamos coordinando el trabajo conjunto entre Policía Local y Policía Nacional», comenta.

Por otro lado, Ramírez ha advertido de la falta de mano de obra especializada, a pesar de que la mecanización en plantaciones en espaldera ha reducido parcialmente las necesidades de personal. En este contexto, Quintana ha recordado que los temporeros comunitarios pueden circular libremente, mientras que para los extracomunitarios se siguen procedimientos específicos.

Finalmente, Quintana ha valorado las mejoras logradas gracias a la cooperación entre agricultores, Guardia Civil y las distintas policías, así como la importancia del nuevo decreto de trazabilidad aprobado por la Junta de Extremadura. Este decreto garantiza que toda aceituna transportada a almazaras o centros autorizados cuente con la documentación que acredite su procedencia.