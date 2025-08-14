Almendralejo
Las casetas del ferial de Almendralejo podrán estar abiertas hasta las ocho de la mañana
Un bando municipal establece ampliación de horarios hasta el día 17 y el ferial se prepara con múltiples actividades para acoger su jornada grande
El Ayuntamiento de Almendralejo ha emitido un bando especial con motivo de la celebración de las Fiestas de la Piedad y la Feria de la Vendimia, en el que se autoriza la ampliación de horarios para establecimientos públicos durante los días comprendidos entre el 13 y el 17 de agosto de 2025. Entre las medidas adoptadas destaca la posibilidad de que las casetas del recinto ferial puedan permanecer abiertas hasta las ocho de la mañana, mientras que el resto de establecimientos de la localidad podrán ampliar su horario habitual en dos horas, y las terrazas podrán estar abiertas hasta las tres de la madrugada.
El bando recuerda además que no se permite la instalación de equipos de sonido ni actuaciones musicales en la vía pública fuera del recinto ferial sin autorización previa. Igualmente, se prohíbe el consumo de alcohol en la calle, excepto en la zona habilitada del recinto para el conocido botellón, y queda terminantemente prohibido tanto el consumo como la venta de alcohol a menores de edad. En caso de que algún establecimiento quiera organizar actividades musicales, deberá solicitar una autorización excepcional a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. La Policía Local, en coordinación con el resto de fuerzas de seguridad, se encargará de velar por el cumplimiento estricto de estas normas durante los días festivos.
Concursos
Dentro del programa de actos, el 15 de agosto el recinto ferial acogerá uno de los eventos más populares: el concurso de habilidad de tractor con remolque, junto a la entrega de los premios al gran racimo, melón y sandía. Las inscripciones para el concurso de tractores podrán realizarse el mismo día de 09:30 a 10:30 horas. El primer premio absoluto recibirá 400 euros, el primer clasificado local 300 euros, el segundo 200 euros y el tercero 100 euros. En cuanto a los premios agrícolas, se entregarán 300 euros al ganador de cada una de las tres categorías: racimo, melón y sandía.
De otro lado, para este día grande de las fiestas, está previsto que tras la misa en el santuario de la Piedad se lleve a cabo el tradicional Besamanos a la Virgen entre las once de la mañana y las dos de la tarde. Seguidamente, a las doce, habrá un pasacalles a caballo y entrega floral por parte de la Asociación Hípica Deportiva Amigos del Caballo.
A las 12.30 horas, en el ferial, se ha organizado un encierro infantil taurino organizado por la peña taurina Luis Reina. Y, a partir de las 13.00 horas, quedará inaugurada la Fuente del Vino. n
