Huerta Montero hará una jornada de puertas abiertas el lunes 18

El lunes 18 de agosto, Almendralejo se suma a la celebración del Día Internacional de la Arqueología con una jornada muy especial en uno de sus enclaves más emblemáticos: el Sepulcro Calcolítico de Huerta Montero.

Durante la mañana, de 10:00 a 12:00 horas, el túmulo funerario abrirá sus puertas al público con visitas guiadas gratuitas cada 30 minutos (a las 10:00, 10:30, 11:00 y 11:30). La actividad no requiere inscripción previa, por lo que vecinos y visitantes podrán acercarse libremente a disfrutar de este viaje al pasado y descubrir los secretos del Calcolítico, de la mano de expertos que guiarán cada recorrido. Para más información, los interesados pueden contactar con la Oficina de Turismo de Almendralejo en el teléfono 924 66 69 67.