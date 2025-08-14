Almendralejo
La plaza de Almendralejo apunta a gran entrada en el debut de Castillejo de Huebra
La gran corrida de toros por las fiestas se celebra este viernes 15, a las 20.30 horas, en el coso de la Piedad
Almendralejo se prepara para vivir este 15 de agosto una gran cita taurina con motivo de sus fiestas patronales, en una jornada que promete emociones fuertes en el Coso de la Piedad, a partir de las 20:30 horas. La expectación es máxima y se espera una gran entrada para presenciar un cartel de primer nivel y un evento que ya ha despertado el interés tanto de la afición extremeña como de público de otros puntos de España.
Uno de los grandes atractivos de la corrida será el debut de la prestigiosa ganadería salmantina de Castillejo de Huebra, que lidiará por primera vez en la plaza almendralejense. Una fecha histórica tanto para el coso como para la propia ganadería, cuya corrida ha sido reseñada con especial atención y destaca por su buena presencia y trapío, lo que eleva notablemente la categoría del festejo.
La empresa organizadora, Tauroemoción, ha apostado con firmeza por ofrecer un espectáculo de altura, con un encierro que garantiza emoción, presencia y la personalidad única de este hierro charro. El cartel lo completan tres espadas de primer nivel: Antonio Ferrera, El Fandi y Manuel Escribano, toreros contrastados que ofrecerán su arte en una tarde que se prevé intensa y de altos vuelos para toreros banderilleros.
