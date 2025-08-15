Un acto central repleto de luz, emociones y sentimientos

Si hay algo que cuida bien Almendralejo desde hace décadas es la celebración del acto central con motivo de su día grande, el día de la Virgen de la Piedad. El santuario y su parque volvieron a lucir las mejores galas para acoger un acto repleto de emociones y sentimientos donde los protagonistas brillaron ante un recinto abarrotado de público, desafiando a las altas temperaturas.

La jovencísima Inma Rubiales, la pregonera más joven que ha tenido las fiestas de la Piedad, no defraudó en su papel de virtuosa escritora para regalarnos un precioso pregón repleto de amor y cercanía.

Por el escenario pasó la Reina de las Fiestas, Rocío Pérez González, acompañada de las nueve damas que presidieron el acto.

Virtudes Márquez, alcaldesa de Santa Marta de los Barros, recogió el honorífico título de vecina localidad junto al Bodeguero de Honor.

Un bonito momento se vivió con el homenaje a Alonso Ortiz Arroyo, como agricultor del año, y se ofreció el primer mosto de la vendimia que portó Juan González. Todo con una puesta en escena sobresaliente.