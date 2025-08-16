La Comunidad de Labradores pide no firmar contratos por debajo de los costes de producción de uva

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha lanzado una advertencia clara a los productores de uva: no deben firmar contratos por debajo de los costes de producción, ante los rumores crecientes de que ciertas empresas elaboradoras de vino y cava pretenden ofrecer precios inasumibles para el sector productor.

La organización almendralejense, junto con otras once entidades agrícolas y cooperativas de Extremadura, Valencia y Cataluña, ha manifestado su rechazo frontal a cualquier intento de destruir valor en la cadena alimentaria, y recuerda que la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria sanciona a quienes incurren en esta práctica. Esta acción se apoya también en los datos recientemente publicados por el Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), que sitúan los costes medios de producción en 0,58 €/kg de uva, con una subida por encima de los 0,65 €/kg para pequeñas y medianas explotaciones. En el caso del vino, el coste medio supera los 1,25 €/litro.

Las organizaciones promotoras de esta iniciativa, entre las que se encuentran APAG Asaja Extremadura, ASAJA, COAG, asociaciones de viticultores y cooperativas de las principales regiones productoras, consideran imprescindible mantener una postura firme y unida frente a la presión de ciertos compradores, y han anunciado una concentración este sábado 16 de agosto ante la sede de AECAVA (Asociación de Elaboradores de Cava), en Sant Sadurní d’Anoia, donde darán lectura a un manifiesto conjunto.

Los convocantes denuncian que algunas empresas elaboradoras están reduciendo la compra de uva y vino en zonas tradicionales, como Almendralejo, priorizando compras en otros territorios fuera de las Denominaciones de Origen (DO). Animan, además, a los viticultores a denunciar públicamente estas prácticas ante los representantes del sector.

Asimismo, las entidades han anunciado que, una vez se hagan públicos los precios oficiales de compra para esta campaña, difundirán la lista de empresas que hayan reducido la compra de uva con Denominación de Origen, para visibilizar quiénes están incumpliendo con la sostenibilidad económica del sector.

La Comunidad de Labradores concluye recordando que Almendralejo, como zona amparada por la Denominación de Origen Cava, cumple con los exigentes estándares de calidad establecidos por el Consejo Regulador tanto en la producción de uva como en la del vino base, y por ello los precios deben estar en consonancia con el resto de regiones productoras. Reclaman, por tanto, un marco de relaciones comerciales justo, transparente y sostenible para garantizar el futuro del sector vitivinícola español.