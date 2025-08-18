Almendralejo

Almendralejo despidió las fiestas de la Piedad sin fuegos artificiales por riesgo extremo de incendios

El Ayuntamiento de Almendralejo también adoptó la medida en solidaridad con los pueblos azotados por la oleada de incendios en Extremadura

Una jornada en el ferial de Almendralejo.

Rodrigo Morán

Almendralejo puso fin este domingo a las fiestas de la Piedad y a la feria de la Vendimia con una última jornada en el recinto ferial marcada por la ausencia del tradicional espectáculo pirotécnico que suele servir como broche final de los festejos.

El Ayuntamiento de Almendralejo decidió suspender el lanzamiento de fuegos artificiales en cumplimiento de la Orden de 6 de mayo de 2025, que regula el uso de actividades potencialmente peligrosas durante la época de peligro alto de incendios. La medida llega después de que toda la región haya sido declarada en situación de riesgo extremo de incendios forestales.

En un comunicado oficial, el consistorio expresó su apoyo a los territorios más afectados:

Nos solidarizamos con las zonas de Extremadura afectadas por incendios, con los efectivos que arriesgan su vida trabajando contra el fuego, y con quienes han tenido que abandonar sus hogares o permanecen confinados”, subraya el escrito.

