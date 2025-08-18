CEAL prepara una visita institucional a Bruselas y Luxemburgo para conocer de cerca las instituciones europeas

La Coordinadora Empresarial de Almendralejo (CEAL) ha anunciado la organización de una nueva visita a las instituciones europeas, que se celebrará los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre. Esta iniciativa, que ya se llevó a cabo en años anteriores, tiene como objetivo acercar a los empresarios de la comarca al funcionamiento del mecanismo europeo y facilitar el progreso de las empresas a nivel internacional.

El programa contempla una agenda centrada en el ámbito económico y empresarial, con especial atención al papel que desempeñan las comunidades autónomas en la Unión Europea a través de las oficinas regionales y de la representación permanente de España ante la UE.

Durante la estancia en Bruselas, los participantes visitarán el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo, donde recibirán información detallada sobre los canales de participación empresarial y las políticas comunitarias que afectan directamente al tejido productivo.

Además, el itinerario incluye una parada en Luxemburgo, país fundador de la Unión Europea y sede de varias de sus instituciones.

Desde CEAL recuerdan que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 19 de agosto, tanto para empresarios que viajen de forma individual como para aquellos que lo hagan acompañados. La entidad subraya que las plazas son limitadas.