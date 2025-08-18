Comienzan las obras de mejora en la carretera EX105 entre Almendralejo y Villalba de los Barros

Ya han comenzado los primeros trabajos de mejora en la carretera EX105, en el tramo que conecta Almendralejo con Villalba de los Barros. Las máquinas han iniciado las labores de cimentación de la señalización horizontal, un paso previo a la intervención completa que se desarrollará a lo largo de los próximos meses. El proyecto contempla la renovación integral de la vía, con la construcción de una base más firme, un ensanche del trazado y mejoras sustanciales en su estado general. Está previsto que, tras el verano, se inicien los trabajos principales sobre el terreno.

El tramo afectado, de algo menos de ocho kilómetros, soporta un intenso volumen de tráfico diario y constituye un eje clave en la comarca de Tierra de Barros, al comunicar Almendralejo, capital de la zona, con Santa Marta.

El mal estado de la carretera ha sido objeto de múltiples quejas vecinales en los últimos años, llegando a registrarse accidentes mortales, lo que ha incrementado la presión social para su reparación. Por ello, esta actuación supone un importante avance en materia de infraestructuras y seguridad vial para los municipios afectados.

Cabe recordar que en diciembre de 2024, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, visitó la zona para anunciar una inversión de 3.044.000 euros destinada a mejorar un tramo de once kilómetros. Según detalló entonces, las obras incluían la renovación del firme, la adecuación de accesos, la mejora de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y los sistemas de defensa.