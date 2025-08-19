Metidieri confirma una bajada de producción de uva para esta vendimia

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha confirmado que la próxima vendimia estará marcada por una notable reducción en la producción de uva, a pesar de la excelente calidad que presenta la cosecha.

Según las estimaciones de la organización agraria, la uva blanca sufrirá una caída cercana al 20% y la uva tinta se reducirá en torno al 35%, lo que dificultará alcanzar los 2,5 millones de hectolitros de vino que se habían previsto en un primer momento. «Tras la ola de calor que hemos tenido, la producción se ha visto reducida notablemente, y ahora nos ratificamos en las previsiones que ya adelantamos desde Apag Extremadura Asaja».

El dirigente agrario mostró su preocupación por la situación de los viticultores, que se enfrentan a un escenario de bajos precios y de inseguridad en la comercialización. «El agricultor sigue desamparado y vemos que la Ley de la Cadena Alimentaria, que data de 2013, sigue generando los mismos problemas en su cumplimiento», denunció.