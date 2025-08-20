Almendralejo
El centro de salud San José acoge la segunda campaña de donaciones de sangre
Las extracciones se harán del 20 al 22 de agosto y del 25 al 29
El centro de salud de San José acoge la segunda campaña de donaciones de sangre, que tradicionalmente se celebra en la segunda mitad de agosto y que en esta ocasión contempla ocho jornadas de donación.
Las extracciones se realizan del 20 al 22 de agosto, retomándose tras el fin de semana entre los días 25 y 29 de agosto, siempre en horario de 18.00 a 22.30 horas.
Podrán donar todas aquellas personas sanas, de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y se encuentren en buen estado de salud. No obstante, hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque suponen un riesgo para el donante, como en los casos de anemia, embarazo o lactancia, o porque pueden afectar al receptor.
La campaña está organizada por la Coordinadora de Donaciones de Almendralejo, que recuerda la importancia de esta acción solidaria para garantizar la disponibilidad de sangre en los hospitales. Aunque la ciudad siempre ha sido un referente regional en donación, en los últimos años se ha experimentado un descenso en el número de bolsas recogidas, lejos de las más de 900 unidades que se alcanzaban en campañas anteriores.
