Nueva formación en electromecánica del automóvil para desempleados

La Fundación Ayuda en Acción, a través de su proyecto Impulsa Empleo Joven, ha puesto en marcha un nuevo curso de formación en electromecánica del automóvil, dirigido a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años. La iniciativa está financiada con fondos europeos y se enmarca dentro de la estrategia para favorecer la inserción laboral juvenil en la localidad.

El curso se desarrollará en Almendralejo e incluye 120 horas de formación teórico-práctica en aula, además de 100 horas de prácticas en empresas del sector, lo que permitirá a los participantes adquirir un conocimiento completo de la materia y una primera experiencia profesional en un entorno real de trabajo.

Este programa no solo ofrece capacitación técnica, sino también un acompañamiento integral para los jóvenes. Según Ayuda en Acción, el proyecto Impulsa Empleo Joven busca facilitar la transición hacia el empleo mediante orientación laboral individualizada, formación adaptada a las necesidades del mercado y un apoyo constante en el desarrollo personal y profesional de los participantes.

La organización recuerda que este tipo de acciones ya se han llevado a cabo en otros sectores con altos índices de inserción laboral, lo que convierte a la formación en electromecánica en una nueva oportunidad para quienes buscan abrirse camino en el mercado de trabajo.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través de la página web www.impulsaempleojoven.org.