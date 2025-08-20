Socamex pasa a llamarse Aqlara, nuevo nombre del servicio de aguas

El Ayuntamiento de Almendralejo ha informado a los vecinos de la ciudad de que la empresa concesionaria del servicio de aguas, hasta ahora conocida como Socamex, ha pasado a denominarse Aqlara Infraestructuras. Este cambio responde a un proceso de integración con Aqlara Ciclo Integral del Agua.

Desde el consistorio se ha querido aclarar a los abonados que esta modificación afecta únicamente a la denominación e imagen de la empresa, pero no alterará ni el equipo profesional, ni la atención al público, ni los procedimientos habituales de gestión del servicio. Las oficinas seguirán ubicadas en la calle Venezuela de Almendralejo, donde continuará prestándose la misma asistencia a los ciudadanos.

En las próximas semanas, la nueva identidad corporativa se reflejará en las oficinas de atención al público, en la documentación oficial y en las comunicaciones. Asimismo, los abonados recibirán una carta informativa para evitar cualquier confusión.