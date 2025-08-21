Abierto el plazo para participar en el concurso de pasarela romántica en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha abierto el plazo de inscripción para el Concurso de Pasarela Romántica, una cita enmarcada dentro de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo que este año alcanza su vigésima edición.

El desfile se celebrará el próximo 27 de septiembre, a las 19:00 horas, en las inmediaciones del Palacio de Monsalud, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de un recorrido por la moda y la estética de la época romántica.

El certamen premiará la autenticidad y el rigor histórico de los trajes, así como los aderezos y peinados característicos, en dos categorías: infantil-juvenil (hasta 17 años) y adulto (a partir de 18 años). Los galardones estarán dotados con 300 euros para el mejor vestuario con rigor histórico, 200 euros para el mejor vestuario femenino, 200 euros para el mejor vestuario masculino y 150 euros para el mejor vestuario infantil-juvenil.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de septiembre en la biblioteca municipal Marcos Suárez Murillo, o bien a través del teléfono 681 106 650 y del correo electrónico biblioteca@almendralejo.es, indicando nombre, edad y número de contacto.