Continúan las quejas por la alta velocidad en el entorno de la plaza de Extremadura

Los residentes y hosteleros del entorno de la rotonda de Plaza de Extremadura vuelven a mostrar su malestar por la alta velocidad de los vehículos que circulan en esta zona. Los bares y restaurantes situados en la acera derecha de la vía cuentan con terrazas muy concurridas, lo que aumenta la sensación de inseguridad entre los clientes y viandantes que a diario frecuentan este espacio. “Es un riesgo constante; cualquier despiste o exceso de velocidad puede acabar en tragedia”, señalan algunos de los afectados.

La preocupación se ha intensificado en los últimos meses tras varios accidentes que han destrozado vallas de seguridad en la rotonda y ha obligado a la intervención de la policía local. Los vecinos recuerdan que esta problemática ya fue trasladada hace meses a la concejalía de Seguridad y Tráfico, acompañada de propuestas concretas para instalar medidas de control de velocidad en el tramo más conflictivo.

Hasta el momento, aseguran, no se han adoptado soluciones.