Viñaoliva inaugura la primera unidad centralizada de energía regional

El Grupo Viñaoliva ha inaugurado en Almendralejo la primera Unidad Centralizada de Energía (UCE) de Extremadura, un proyecto pionero que busca optimizar la gestión eléctrica de las cooperativas, reducir costes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. El acto ha estado presidido por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, quien ha destacado que esta iniciativa es “un claro ejemplo del camino que debemos transitar hacia la eficiencia energética para garantizar sostenibilidad y ahorro en nuestras empresas y cooperativas”.

La nueva unidad, desarrollada junto al grupo técnico Emece-Cuadrado, beneficiará de manera directa a más de 9.000 familias integradas en las 27 cooperativas asociadas al grupo Viñaoliva.

El director gerente de Viñaoliva, Alberto Carrillo, subrayó que el proyecto supone “un gran hito” para la entidad, al representar “la expresión máxima del concepto cooperativo, la compra en común de energía y el aprovechamiento energético de nuestras cooperativas para provocar un ahorro de costes en nuestros socios”.

El plan se desarrollará en varias fases. En una primera etapa, Viñaoliva actuará como comercializadora energética, comprando directamente en el mercado. Posteriormente, se incorporará la producción de energía solar para autoconsumo. En una tercera fase, se impulsará el aprovechamiento de subproductos agrícolas para generar energía dentro de un modelo de economía circular.

“Queremos ser lanzadera de punto de cambio para que el socio pueda aprovechar el ahorro de costes, sobre todo en una economía donde la competitividad te lleva a acciones de este tipo”, añadió Carrillo.

La consejera Morán recalcó que este modelo energético “contribuye a mejorar la calidad de vida en el mundo rural, sin el que no somos nada, y demuestra que el sector agroalimentario también está llamado a ser protagonista de la transición energética”.

Asimismo, puso en valor que proyectos como el de Viñaoliva “refuerzan la importancia del sector agroalimentario, situándolo como referente en eficiencia y sostenibilidad”.

El Grupo Viñaoliva considera que la creación de esta nueva sección energética es “un paso más en su filosofía cooperativa y social”, que permitirá a las cooperativas asociadas acceder a precios más competitivos, compartir excedentes energéticos y reforzar la sostenibilidad de sus explotaciones.