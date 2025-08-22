Almendralejo
Denuncian el acceso a las piscinas de verano por las noches en Almendralejo
Vecinos de la zona del polideportivo alertan que hay individuos que se saltan las vallas para acceder en horarios no habilitados
Los problemas nocturnos en torno a la piscina municipal vuelven a repetirse. Vecinos de la zona han denunciado la presencia de grupos de personas que acceden de forma indebida a las instalaciones durante la noche, una vez finalizado el horario de apertura al público.
Según relatan varios residentes, se trata de incursiones frecuentes que generan ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada. Pero más allá de los ruidos, la preocupación crece por los riesgos de seguridad que conllevan estos actos. Las personas que saltan la valla para bañarse lo hacen sin supervisión, sin iluminación adecuada y sin ningún tipo de medida de prevención, lo que incrementa la posibilidad de accidentes, especialmente durante la noche, cuando el entorno no está habilitado para el baño.
Ante esta situación, los vecinos reclaman al Ayuntamiento la adopción de medidas preventivas, que podrían pasar por reforzar la vigilancia, instalar sistemas de alarma o mejorar el cerramiento del recinto.
