Desesperación por la falta de finalización de obras en la calle Navalmoral de la Mata

La urbanización de la calle Navalmoral de la Mata se ha convertido en una fuente de frustración y malestar para sus vecinos, que llevan casi tres años esperando la finalización completa de las obras iniciadas en octubre de 2022. A día de hoy, la calle sigue presentando múltiples deficiencias estructurales y de equipamiento, a pesar de que el Ayuntamiento ya ha comenzado a cobrar las cuotas de urbanización a los propietarios afectados, según comentan ellos mismos.

Según denuncian los residentes, la obra no ha sido oficialmente recepcionada ni firmada, y varias deficiencias técnicas impiden su finalización, especialmente en el sistema de saneamiento, donde se han detectado defectos en las tuberías de alcantarillado. Además, se quejan de que las baldosas del pavimento se mueven, algunas alcantarillas están hundidas, y la fibra óptica sigue instalada de forma aérea, en lugar de soterrada como estaba previsto.

Los vecinos también reclaman la ausencia de mobiliario urbano y arboleda, lo que refuerza la sensación de abandono en una calle que, aseguran, no ofrece condiciones dignas para vivir ni transitar.