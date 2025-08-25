El colegio Ortega y Gasset mantendrá el servicio de transporte escolar gratuito

La plataforma de contratación del sector público ha publicado la licitación del servicio de transporte escolar urbano correspondiente al curso septiembre 2025 – junio 2026, destinado al traslado de los alumnos del colegio Ortega y Gasset. El contrato tiene un valor estimado de 56.971,50 euros.

La medida da continuidad al servicio que el Ayuntamiento de Almendralejo puso en marcha tras la construcción del nuevo centro educativo en la zona de Rafael Alberti, que supuso el traslado del colegio Ortega y Gasset desde la zona centro. Según la memoria justificativa, el transporte escolar sigue siendo de interés municipal para garantizar que los alumnos de infantil y de los seis cursos de primaria puedan acudir al nuevo centro manteniendo al mismo equipo docente.

Las paradas del servicio escolar se mantendrán en los mismos puntos que en cursos anteriores: calle Labrador, plaza de Extremadura y el propio colegio Ortega y Gasset.