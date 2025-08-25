Denuncian la falta de control sobre solares y parcelas sin desbrozar en Almendralejo

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo ha presentado una solicitud formal de transparencia al Ayuntamiento para conocer el grado de cumplimiento de las ordenanzas municipales de limpieza en solares y parcelas privadas. La iniciativa surge tras nuevas quejas vecinales que, según el colectivo, evidencian la «falta de respuesta municipal» ante denuncias por riesgo de incendio.

El pasado 21 de agosto, vecinos del barrio de Cantalgallo alertaron a la Policía Local sobre el estado de un solar con abundante vegetación seca acumulada. Días después, la parcela continuaba sin desbrozar y los denunciantes aseguran no haber recibido ninguna respuesta sobre las medidas adoptadas, indican desde la plataforma.

«Los ciudadanos no pueden estar buscando qué administración es la responsable después de comunicar a la Policía Local el estado calamitoso de una parcela», señalan en su comunicado.

La normativa municipal establece desde hace más de dos décadas que los propietarios están obligados a mantener sus terrenos libres de hierbas secas y escombros. Sin embargo, la Plataforma asegura que la realidad en muchas calles de Almendralejo es bien distinta. La situación, además, se agrava tras la ola de incendios que ha afectado este verano a Extremadura, lo que multiplica el riesgo de que un solar sin desbrozar actúe como foco de combustible vegetal en plena zona urbana.

En su escrito dirigido al alcalde, José María Ramírez Morán, la Plataforma contra la Contaminación reclama datos concretos de los últimos tres años sobre el número de denuncias registradas por incumplir la ordenanza de limpieza, expedientes sancionadores abiertos contra propietarios negligentes y resoluciones finales, es decir, multas efectivas, archivos por caducidad o prescripción. «Queremos saber si el Ayuntamiento actúa o simplemente archiva las denuncias ciudadanas», añade la Plataforma.

El caso de Cantalgallo refleja lo que la Plataforma considera un «peregrinaje administrativo»: vecinos que, tras cumplir con su obligación cívica de alertar sobre un peligro, no obtienen respuesta y deben insistir ante distintas áreas municipales sin que nadie asuma la competencia directa.

La solicitud se ampara en la Ley de Transparencia de 2013 y, según la Plataforma, busca despejar dudas sobre si existe dejadez real por parte del Ayuntamiento o si los problemas derivan de fallos de comunicación interna. En cualquier caso, advierten, el silencio administrativo ya no debe ser una opción.