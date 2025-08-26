En marcha los primeros talleres de capacitación digital para ciudadanos

El mes de agosto ha marcado el inicio de los primeros talleres de digitalización dirigidos a la ciudadanía desde el Centro de Capacitación Digital de Almendralejo. La iniciativa busca reducir la brecha digital y dotar a los vecinos de los conocimientos necesarios para desenvolverse con seguridad en el uso básico de la tecnología.

El programa ha comenzado con el Taller de Iniciación, en el que los participantes aprenden a manejar herramientas fundamentales para la vida diaria: desde la utilización de sedes electrónicas, la obtención de certificados digitales, la presentación de instancias en portales de administraciones públicas, hasta la petición de citas médicas o en el OAR.

Los responsables del proyecto subrayan que no se trata de un curso para aprender a gestionar redes sociales, sino de una formación orientada a que los ciudadanos sepan utilizar de forma práctica los mecanismos digitales que facilitan la tramitación administrativa cotidiana.

Para el desarrollo de estos talleres se ha habilitado un aula específica en el Centro de Innovación Empresarial, ubicado en la calle Vapor. La formación, totalmente gratuita, cuenta con una duración de 30 horas y pretende beneficiar a más de un centenar de vecinos de la localidad.