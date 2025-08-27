Almendralejo
Aceleran el trámite para el cambio de cubierta de la piscina climatizada de Almendralejo
Se ha tramitado una licitación por vía de urgencia y las empresas interesadas tienen hasta el 10 de septiembre para presentar ofertas
El Ayuntamiento de Almendralejo ha acelerado el procedimiento administrativo para acometer la obra de sustitución de la cubierta de la piscina climatizada, que lleva cerrada casi un año. La licitación ya está abierta y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de septiembre. El presupuesto inicial ha sido revisado al alza con un incremento de 70.000 euros, alcanzando un importe total de 410.800 euros para poder hacer frente a las necesidades de la intervención.
El equipo de gobierno ha optado por la tramitación urgente del expediente, con un plazo de ejecución estimado de tres meses desde la adjudicación de las obras. A pesar de la urgencia, existe inquietud entre los usuarios y clubes deportivos de la ciudad. La piscina climatizada lleva cerrada desde el pasado año y, entre la adjudicación y la ejecución de la obra, se teme que pueda encadenar una segunda temporada en blanco, lo que supondría un perjuicio notable tanto para los deportistas como para la ciudadanía en general.
