El renovado Mercado Municipal de Almendralejo abrirá sus puertas el 16 de septiembre

El Ayuntamiento de Almendralejo ha confirmado que el próximo martes 16 de septiembre se inaugurará el remodelado edificio del Mercado Municipal, en la plaza de Abastos, tras unas obras iniciadas en 2022 y financiadas principalmente con fondos europeos EDUSI, a los que se ha tenido que añadir crédito municipal para poder culminar el proyecto.

La concejala de Comercio, Josefina Barragán, ha explicado que la fecha de apertura se ha consensuado en las últimas reuniones con los industriales del sector, y permitirá iniciar la actividad en el mercado desde el martes y durante toda la semana.

El edificio recupera su esencia tradicional, pero adaptado a las necesidades actuales. Contará con 9 puestos de alimentación fresca: una pescadería, cuatro puestos de frutas y verduras; dos carnicerías, un puesto de congelados y una charcutería.

En total hay 11 puestos adjudicados, aunque dos permanecen vacantes a la espera de ser ocupados. Uno de los espacios será gestionado directamente por el Ayuntamiento, que planea trasladar allí la cocina industrial del antiguo Mercado de Las Mercedes, antes utilizada para formación.

Además, las dos cantinas ya están adjudicadas, aunque no abrirán de inmediato: una de ellas está pendiente de una obra que espera acabar en breve y la otra ha cambiado de adjudicatario recientemente, por lo que podrían incorporarse más adelante.

El edificio se organiza en dos plantas. La planta baja se destina a los puestos de frescos y alimentación, mientras que la planta alta se habilita para uso cultural y coworking, con un salón de actos de gran capacidad y dos despachos que podrán cederse a asociaciones o vecinos que lo soliciten.

Las obras han incluido actuaciones en eficiencia energética, como una nueva cubierta con aislamiento térmico, instalación de iluminación LED y mejoras en climatización.

Traslado desde Las Mercedes

El actual Mercado de Las Mercedes cerrará sus puertas el 13 de septiembre. Durante ese fin de semana (sábado, domingo y lunes) se realizará el traslado de puestos, de manera que el martes 16 quede inaugurado el nuevo espacio “con todo su esplendor”, según destacó Barragán.

En cuanto a la explanada situada frente a la fachada principal, la concejala aclaró que la obra de los aparcamientos no está contemplada a corto plazo.