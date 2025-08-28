Almendralejo
Almendralejo acoge una jornada sobre el uso de drones para policías
El curso formativo se hará el 18 de septiembre en el Hotel Acosta Centro
La Policía Local de Almendralejo, en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, ha organizado una actividad formativa bajo el título ‘Jornada sobre el uso de drones en la actividad policial y su implantación en cuerpos policiales’, dirigida a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La cita tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en el Hotel Acosta Centro, con un horario de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas, sumando un total de siete horas de formación intensiva. El encuentro contará con un límite de 120 participantes inscritos.
Durante la formación se abordarán aspectos clave relacionados con la utilización de drones como herramienta de apoyo policial, entre ellos las principales funciones y capacidades de los equipos aéreos no tripulados, la implantación de unidades aéreas en cuerpos policiales, los protocolos de coordinación en operaciones realizadas en espacio aéreo controlado, además de funciones e intervenciones de colectivos especializados en seguridad y emergencias.
El programa incluirá además una exhibición práctica con drones y equipos de última generación, mostrando las posibilidades reales de aplicación de esta tecnología en la prevención, vigilancia y actuación policial.
