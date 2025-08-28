Brujasound ofrece más de ocho horas de música en directo este sábado

Aceuchal volverá a convertirse este sábado en epicentro musical de la comarca con la celebración de la séptima edición del festival Brujasound, una cita que se ha ido consolidando como uno de los eventos musicales del verano en Extremadura.

El auditorio municipal acogerá a cientos de vecinos y visitantes que ya sacaron la entrada para una jornada con más de ocho horas de música en directo, desde las 21.30 hasta las 06.00 horas.

El festival estará encabezado por el artista andaluz Sergio Contreras, uno de los grandes nombres de la música urbana en España, que compartirá escenario con el tributo a Queen de la formación ‘Queen Revolution’ y con el grupo extremeño Diván Du Don, herederos del popular El Desván del Duende. La programación se completa con las actuaciones de Carlos Willenting y Moa Rivera, además de varios DJ locales que mantendrán el ritmo de la fiesta hasta la madrugada.

Una cita ya consolidada

Con entradas a un precio de 20 euros, Brujasound se presenta como una de las grandes propuestas culturales y festivas del verano extremeño.