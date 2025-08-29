Almendralejo acoge un curso de formación en igualdad para monitores deportivos

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Almendralejo ha organizado la Jornada de Formación a Agentes Deportivos sobre Perspectiva de Género y Promoción de Masculinidades Positivas en el Deporte, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de septiembre en el Polideportivo Municipal, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

La actividad, enmarcada dentro del Programa Masculinidades Corresponsables de Extremadura, será gratuita y abierta a todos los profesionales y personas interesadas en el ámbito deportivo.

La sesión será impartida por David Cerón, educador social, trabajador social y exfutbolista, además de coordinador del programa ‘Charlas de Vestuario’, una iniciativa pionera en la promoción de masculinidades positivas en el fútbol.

El objetivo principal de esta jornada es ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje que permita a entrenadores, monitores y agentes deportivos en general incorporar la perspectiva de género en su trabajo diario. Durante la formación se compartirán experiencias y herramientas para identificar y abordar problemáticas relacionadas con las relaciones de género que aún reproducen roles desiguales.

Asimismo, se trabajará en la búsqueda de estrategias que favorezcan entornos más igualitarios e inclusivos en el deporte, con el propósito de que la práctica deportiva se convierta en un espacio de referencia en valores de respeto, equidad y convivencia.