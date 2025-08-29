Almendralejo
Presentado un plan de limpieza para un tramo del arroyo Huseros
La obra afecta a un recorrido de 300 metros de longitud del que es necesario retirar sedimentos y vegetación caída o en mal estado
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha hecho público en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de sometimiento a información pública de una solicitud de autorización administrativa para la conservación y mantenimiento del cauce del Arroyo Huseros, en el término municipal de Almendralejo.
El proyecto contempla actuaciones de retirada de sedimentos y restos de vegetación herbácea y arbórea en mal estado o caída, que en la actualidad dificultan la libre circulación de las aguas.
Las labores de limpieza se desarrollarán en un tramo de 300 metros de longitud, con 8 metros de ancho en coronación y una profundidad media de 2,5 metros, para lo que se empleará maquinaria especializada.
