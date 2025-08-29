Seis obras de calidad en el certamen de teatro nacional de Aceuchal

Aceuchal volverá a convertirse en punto de referencia cultural durante este mes de septiembre con la celebración de la edición número 34 del Certamen Nacional de Teatro Amateur, un evento consolidado que coordina el grupo Acebuche Teatro y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz y el patrocinio del Ayuntamiento de Aceuchal.

El certamen, que se desarrollará entre los días 12 y 27 de septiembre, traerá a Aceuchal seis obras de compañías procedentes de Extremadura, Madrid y Ciudad Real, seleccionadas entre un total de 107 solicitudes recibidas de toda España, lo que da cuenta del interés que despierta esta cita. La programación comenzará el 12 de septiembre con La dama boba, a cargo de Trece Gatos Teatro, y continuará el día 13 con Lady Violet, de Carpe Diem Teatro. El 14 será el turno de La Calentura, representada por Palique Teatro, mientras que el 19 la misma obra subirá a escena de la mano de +cara Teatro. El día 20 llegará La vigilia del pincel, de Teatro en Construcción, y el 21 cerrará la fase competitiva A las ocho y veinte, de Plétora Teatro. Como es tradición, el grupo local Acebuche Teatro pondrá el broche final, fuera de concurso, con la obra La Caduta.

El certamen contempla un primer y segundo premio, además de cuatro terceros, y mantiene una de sus señas de identidad más características: el Premio del Público, que reconoce la actitud de un espectador determinado durante las representaciones. Antonio Rodríguez, coordinador del certamen, ha destacado la dificultad de la selección por el alto nivel de las propuestas, recordando que en estos años han pasado por el escenario más de 200 grupos, lo que demuestra la consolidación y atractivo de esta cita cultural.

La edición cuenta además con el respaldo de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura y el Sello de Calidad. La teniente de alcalde y concejala de Cultura, María del Carmen Merchán, ha calificado el evento como «una de las citas culturales más importantes para nuestros vecinos», mientras que el director del Área de Cultura, Deportes y Juventud, Manuel Candalija, ha señalado que para la Diputación de Badajoz «el teatro amateur es fundamental porque fomenta el tejido asociativo teatral y aporta calidad al teatro de nuestra región y provincia».

Con 34 ediciones, el certamen se confirma como una de las grandes citas escénicas de Extremadura, uniendo a compañías y espectadores en torno a la pasión por el teatro y consolidando a la localidad como un referente cultural en el calendario regional.