Almendralejo homenajeará a Ana García, Marcelino Díaz y los centros Santiago Apóstol y Santo Ángel en el Día de Extremadura

El Ayuntamiento de Almendralejo ha anunciado que el próximo 7 de septiembre, a las 12.00 horas, el salón de plenos del consistorio acogerá el acto institucional con motivo del Día de Extremadura, donde se entregarán distinciones a cuatro referentes culturales, educativos y sociales de la ciudad: la actriz Ana García, el bodeguero Marcelino Díaz González, el IES Santiago Apóstol y el colegio Santo Ángel.

Se trata de un acto que cada año pretende reconocer la trayectoria de personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo de la ciudad.

El IES Santiago Apóstol, fundado en 1950, es el instituto público más antiguo de la comarca y uno de los pioneros en Extremadura. Con más de 1.000 alumnos y un centenar de profesores, ha sido un pilar de formación profesional y humanística para generaciones de jóvenes de Almendralejo y Tierra de Barros, que encontraron en sus aulas la oportunidad de progresar y acceder a estudios superiores. A día de hoy, es un referente en el sector de ciclos formativos.

El colegio Santo Ángel, por su parte, abrió sus puertas en 1901 de la mano de la Congregación del Ángel de la Guarda, y desde entonces ha acompañado la vida educativa, espiritual y social de la ciudad. Hoy cuenta con más de 300 alumnos y su labor ha sido reconocida con premios como la Medalla de Plata de Almendralejo (2017) o el de Buenas prácticas educativas (2024), reafirmando su compromiso con una educación basada en valores.

La actriz Ana García, nacida en Almendralejo en 1979, representa el talento artístico de la localidad. Con más de treinta montajes teatrales en su trayectoria, ha trabajado con compañías como Samarkanda Teatro, Verbo Producciones o Suripanta Teatro. Polifacética, combina su trabajo como actriz con la dramaturgia, la dirección y la docencia, habiendo recibido reconocimientos como el Premio de la Crítica y Prensa del Festival de Mérida (2008).

En el ámbito empresarial y agrícola, el homenajeado será Marcelino Díaz González, figura clave en la modernización de la vitivinicultura y el sector de las aceitunas en la región. Ingeniero agrónomo e impulsor del cava de Almendralejo, protagonizó una histórica batalla legal que permitió a la ciudad incorporarse a la Denominación de Origen Cava, consolidando un sector hoy en plena expansión. A sus 78 años, ha creado el primer Museo del Cava de España, un legado que combina historia, cultura y futuro.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento quiere resaltar que la identidad de Almendralejo no solo se refleja en sus tradiciones o en sus fiestas, sino también en las personas y centros que, desde la educación, la cultura y la innovación, proyectan el nombre de la ciudad hacia el exterior.