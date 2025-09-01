Vecinos de San Roque de Almendralejo denuncian ruidos nocturnos en el Parque Ramón y Cajal

El parque Ramón y Cajal, ubicado en la barriada de San Roque, se ha convertido en el epicentro de las quejas vecinales en los últimos días. Según han denunciado residentes de la zona, la apertura del recinto durante la madrugada ha provocado episodios de ruidos y molestias que han impedido el descanso nocturno, generando un notable malestar en el vecindario.

Las protestas han sido canalizadas a través de VOX Almendralejo, que ha hecho público un comunicado en el que recoge la preocupación de los vecinos: «La falta de control y de medidas de seguridad está afectando directamente a la calidad de vida de los vecinos», señalan desde la formación, que exige garantizar el cierre nocturno del parque para preservar la tranquilidad de la zona.