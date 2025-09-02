Almendralejo
Elena Díaz Villena pronunciará el Pregón Mercedario de Almendralejo
El presidente de Apag Extremadura lamenta la ineficacia de la Ley de Cadena Alimentaria
La Hermandad de la Merced de Almendralejo ha anunciado que la joven Elena Díaz Villena será la encargada de ofrecer el XVI Pregón Joven Mercedario, un acto ya tradicional que marca el inicio de los cultos en honor a María Santísima de la Merced. La cita tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a las 21:45 horas, en la Parroquia de San Roque.
Elena Díaz Villena es hermana de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Almendralejo, miembro activo del grupo joven de la parroquia de San Roque y colaboradora del programa cofrade “Verde Esperanza”. Su perfil refleja el espíritu de compromiso y juventud que caracteriza este pregón. El acto será presentado por Ángel María Díaz, historiador de la Semana Santa de Almendralejo y también colaborador del citado programa.
La velada contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, que pondrá el broche a una noche especial dentro del calendario del Septiembre Mercedario.
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Abandonados
- Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos
- Fundación CB iniciará a finales de 2025 la construcción de apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos