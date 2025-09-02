Elena Díaz Villena pronunciará el Pregón Mercedario de Almendralejo

La Hermandad de la Merced de Almendralejo ha anunciado que la joven Elena Díaz Villena será la encargada de ofrecer el XVI Pregón Joven Mercedario, un acto ya tradicional que marca el inicio de los cultos en honor a María Santísima de la Merced. La cita tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a las 21:45 horas, en la Parroquia de San Roque.

Elena Díaz Villena es hermana de la Hermandad de la Oración en el Huerto de Almendralejo, miembro activo del grupo joven de la parroquia de San Roque y colaboradora del programa cofrade “Verde Esperanza”. Su perfil refleja el espíritu de compromiso y juventud que caracteriza este pregón. El acto será presentado por Ángel María Díaz, historiador de la Semana Santa de Almendralejo y también colaborador del citado programa.

La velada contará con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Merced, que pondrá el broche a una noche especial dentro del calendario del Septiembre Mercedario.