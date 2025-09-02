La neurocientífica Ana Ibáñez dará una charla en el teatro Carolina Coronado

La Concejalía de Igualdad de Almendralejo ha programado una cita muy especial para el próximo 11 de septiembre. La reconocida neurocientífica española Ana Ibáñez ofrecerá en el Teatro Carolina Coronado, a partir de las 20:00 horas, la conferencia titulada “Secretos de la neurociencia para vivir mejor”.

Ibáñez es una de las voces más inspiradoras en el ámbito de la divulgación científica y del entrenamiento cerebral. Ingeniera Superior Química, exnadadora de alto rendimiento y piloto de helicóptero, ha desarrollado su formación en países como Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Alemania, especializándose en técnicas avanzadas de neurociencia aplicadas al crecimiento personal y profesional.

Durante su intervención en Almendralejo, la investigadora compartirá reflexiones, aprendizajes y herramientas prácticas que permitirán al público comprender mejor cómo funciona el cerebro y cómo aprovechar este conocimiento para lograr mayor bienestar, equilibrio y motivación en el día a día.