Almendralejo
La neurocientífica Ana Ibáñez dará una charla en el teatro Carolina Coronado
Es una de las voces más inspiradoras en el ámbito de la divulgación científica y del entrenamiento cerebral en España
La Concejalía de Igualdad de Almendralejo ha programado una cita muy especial para el próximo 11 de septiembre. La reconocida neurocientífica española Ana Ibáñez ofrecerá en el Teatro Carolina Coronado, a partir de las 20:00 horas, la conferencia titulada “Secretos de la neurociencia para vivir mejor”.
Ibáñez es una de las voces más inspiradoras en el ámbito de la divulgación científica y del entrenamiento cerebral. Ingeniera Superior Química, exnadadora de alto rendimiento y piloto de helicóptero, ha desarrollado su formación en países como Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Alemania, especializándose en técnicas avanzadas de neurociencia aplicadas al crecimiento personal y profesional.
Durante su intervención en Almendralejo, la investigadora compartirá reflexiones, aprendizajes y herramientas prácticas que permitirán al público comprender mejor cómo funciona el cerebro y cómo aprovechar este conocimiento para lograr mayor bienestar, equilibrio y motivación en el día a día.
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Abandonados
- Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos
- Fundación CB iniciará a finales de 2025 la construcción de apartamentos para jóvenes y personas con discapacidad en la calle San Juan
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos