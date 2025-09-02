Seis toros para Tomás Angulo en el décimo aniversario de su alternativa

El próximo 18 de octubre será una fecha señalada para el matador pacense Tomás Angulo, que conmemorará el décimo aniversario de su alternativa en la plaza de toros de la Piedad de Almendralejo. Lo hará con un encierro en solitario de seis toros de distintas ganaderías, en un festejo que ya está generando gran expectación entre los aficionados.

El propio diestro ha sido el encargado de anunciar el evento a través de sus redes sociales, donde ha compartido el cartel con una imagen suya en un viñedo, símbolo de la tierra que le vio crecer como torero. La cita dará comienzo a las 18.00 horas, en el mismo coso donde Angulo tomó la alternativa el 16 de agosto de 2015, en una tarde para el recuerdo en la que cortó cuatro orejas y salió a hombros junto a Manuel Jesús ‘El Cid’ y José Garrido.

Las entradas para el festejo saldrán a la venta con precios que oscilan entre 35 euros en tendido sin numerar y 50 euros en barrera de primera y segunda fila. Además, se ofrecerán packs de palco con seis localidades y lona publicitaria en zona de sombra por 360 euros.

La celebración tiene también un fuerte vínculo con Almendralejo, ya que el apoderado del torero llerenense, Paco Ruiz, es natural de la ciudad y ha jugado un papel fundamental en la carrera de Angulo. Se espera mucho público extremeño para ese día.