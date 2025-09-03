La artista Salomé Pavón dará un concierto en el teatro Carolina Coronado

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo acogerá el próximo 8 de septiembre, dentro de los actos programados por el Día de Extremadura, la actuación de la cantaora Salomé Pavón, cuyo linaje artístico conecta directamente con figuras históricas del flamenco como La Niña de los Peines o Manolo Caracol. El espectáculo, titulado ‘En un rincón de mi alma flamenca’, dará comienzo a las 20:30 horas con entrada libre. Pavón estará acompañada por Jerónimo Maya a la guitarra, así como por otros músicos invitados entre los que figuran Tente Saavedra y Daniel Castro.

La propia cantaora, nacida en Madrid y residente en Almendralejo, ha señalado que el público podrá disfrutar de “un recital de cante para apasionados al flamenco”, recorriendo vivencias familiares y raíces profundas de este arte.

Sobre el escenario también se sumarán artistas como Pakito Suárez ‘El Aspirina’, Esther Rodríguez, Rosa Escobar y Ostalinda Suárez, completando un elenco de primer nivel. Pavón presentará este mismo espectáculo previamente en el Teatro Romano de Mérida, mientras continúa desarrollando proyectos en Madrid y trabaja en la puesta en marcha de “Extremadura gitano”, una propuesta que busca dar aún más proyección al flamenco de la región.