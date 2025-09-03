El Día de los Abuelos se celebra el miércoles 10 de septiembre en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo celebrará el miércoles 10 de septiembre el Día de los Abuelos, una cita ya tradicional que tendrá lugar en el Atrio de la Piedad a partir de las 10:00 horas. La concejala del Mayor, Isabel Ballesteros, ha destacado que será “un día muy especial, en el que disfrutaremos de una jornada de convivencia, de un desayuno saludable y homenajearemos a un mayor de cada centro participante”. Como cada año, los nombres de los homenajeados se mantienen en secreto hasta el momento del acto, de manera que los protagonistas desconocen que recibirán el reconocimiento.

La jornada reunirá a más de un centenar de usuarios procedentes del Centro de Mayores, la residencia Nuestra Señora de la Piedad, Comser, AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer), Afenpal, Servicios Rivera del Fresno y el Programa de Acompañamiento a la Soledad No Deseada del consistorio. La concejala ha invitado también a familiares, amigos y vecinos a participar.

El programa se abrirá con un acto religioso y una ofrenda floral a la Virgen de la Piedad, seguido de un desayuno saludable compartido por los asistentes. A partir de las 12:00 horas se celebrará el acto central de homenajes, en el que el alcalde, José María Ramírez, entregará diplomas y obsequios a los mayores distinguidos este año.