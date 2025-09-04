El ayuntamiento de Almendralejo hará 30 contratos a través de dos nuevos programas

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almendralejo, Francisco Jesús Hernández, ha anunciado la puesta en marcha de dos programas de empleo que permitirán la contratación de 30 personas en diferentes áreas municipales, gracias a la financiación que llega de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

El primero de ellos corresponde al Plan de Empleo Provincial de la Diputación de Badajoz 2025, que este año incrementa su asignación para Almendralejo hasta los 298.000,21 euros, 22.000 euros más que en la edición anterior. Con este presupuesto, el consistorio prevé contratar a 23 personas en distintas categorías profesionales, entre ellas oficiales, conductores, peones, conserjes, ayudantes de polideportivo y auxiliares administrativos. Asimismo, se incorporará personal específico para la piscina de invierno: un preparador físico, tres socorristas y tres monitores.

Las contrataciones podrán ser a jornada completa o parcial (mínimo del 50%) y estarán vigentes hasta el 15 de junio de 2026, con el objetivo de reforzar la prestación de servicios públicos municipales. El proceso de selección se llevará a cabo mediante las listas de espera ya constituidas o a través de ofertas genéricas presentadas al SEXPE, lo que garantiza transparencia y accesibilidad.

El segundo programa es el Programa de Colaboración Económica Municipal de Fomento del Empleo para Práctica Profesional 2025, financiado por la Junta de Extremadura con 150.000 euros. Este plan está diseñado para favorecer la inserción laboral de jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional que se encuentran en situación de desempleo. En este marco, el Ayuntamiento contratará a siete personas: dos graduados en Derecho, tres técnicos superiores en Educación Infantil, un técnico superior en Informática y un técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

Los contratos tendrán una duración de entre 11 y 12 meses y se formalizarán a jornada parcial (mínimo del 50%). Para poder optar a estas plazas, los aspirantes deberán cumplir requisitos como estar empadronados en Extremadura, figurar inscritos como demandantes de empleo y haber completado un itinerario personalizado de inserción en los últimos doce meses.

Francisco Jesús Hernández ha destacado que estos programas son «una herramienta fundamental para dinamizar el mercado laboral en Almendralejo, a la vez que reforzamos servicios municipales y generamos oportunidades reales para nuestros vecinos».