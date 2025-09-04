La Escuela de Idiomas de Almendralejo sigue teniendo plazas en septiembre

La Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo celebrará sus pruebas de nivel a mediados de septiembre con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos alumnos al curso 2025-2026. Las pruebas para el idioma inglés se llevarán a cabo el lunes 15 de septiembre, mientras que las de francés y portugués tendrán lugar el miércoles 17 de septiembre.

Desde el centro confirman que aún quedan plazas disponibles en los tres idiomas durante este mes, con una oferta académica que abarca desde nivel A1 hasta C2. La dirección recuerda que, en caso de contar con conocimientos previos, es posible realizar la prueba de nivel y comenzar directamente en el curso correspondiente.

La matrícula está abierta y los precios parten desde 55,92 euros para todo el año. Las clases se imparten dos días por semana, en horario de mañana o de tarde, para facilitar la conciliación.