Almendralejo
Acometidas varias mejoras en los colegios de Almendralejo durante el periodo de verano
El ayuntamiento ha abordado obras específicas en los colegios Antonio Machado y Ortega y Gasset
El Ayuntamiento de Almendralejo ha aprovechado los meses de verano para llevar a cabo un amplio plan de mantenimiento y conservación en los centros educativos de la ciudad, con el objetivo de que los colegios presenten las mejores condiciones al inicio del curso escolar.
Las actuaciones han abarcado diferentes áreas. En materia de pintura y albañilería, se han pintado los interiores de los edificios, quedando los exteriores para más adelante, además de limpiar cubiertas y canalones y sustituir revestimientos, alicatados y solados deteriorados. También se han realizado intervenciones en fontanería, climatización y electricidad, que han incluido la reparación de radiadores y cisternas, así como la renovación de lámparas y luces de emergencia.
En el apartado de carpintería y herrería se han acometido arreglos en el mobiliario escolar, persianas, vidrios rotos y ventanas, respondiendo a las necesidades detectadas en cada centro.
Junto a estos trabajos generales, se han ejecutado actuaciones específicas en dos colegios. En el colegio Antonio Machado se ha instalado una puerta vehicular en el patio con acceso desde la calle Núñez de Balboa, mientras que en el colegio Ortega y Gasset se ha modificado la red de saneamiento para evitar filtraciones en la sala de instalaciones.
