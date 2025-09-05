El bus urbano recupera los trayectos de tarde hasta el hospital Tierra de Barros

El servicio de autobús urbano de Almendralejo da un nuevo paso adelante con la puesta en marcha de los trayectos de tarde en la línea 2, que conecta el centro de la ciudad con el Hospital Tierra de Barros. La medida entra en vigor esta misma semana tras la adjudicación del contrato a la empresa Radibus 2020, por un importe de 93.995 euros, IVA excluido. El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, aunque contempla la posibilidad de prorrogarse por otro periodo idéntico.

Con esta decisión se restablece un servicio largamente demandado por los vecinos, que reclamaban contar con autobús hacia el hospital en horario de tarde. De esta manera, la línea 2 circulará de lunes a viernes, excepto festivos, de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 21:00 horas. La línea 1, de carácter circular, mantendrá su horario matinal de 8:30 a 14:30 horas en días laborables.

El concejal de Transporte, Francis Hernández, ha subrayado que con esta medida “se mejora la accesibilidad al hospital y se da respuesta a una necesidad muy demandada por los vecinos, especialmente en horario de tarde”. Hernández también ha recordado que dos empresas se presentaron a la licitación, resultando ganadora Radibus, y que el contrato actual es de carácter transitorio mientras se avanza en un pliego más ambicioso que permita consolidar y ampliar el servicio.

En paralelo, la comisión de trabajo municipal estudia la elaboración de un nuevo contrato con mayor cobertura y prestaciones. Para ello, desde el mes de mayo el jefe de la Policía Local está recopilando datos que permitan planificar un sistema de transporte urbano más adaptado a las necesidades de la ciudad. Entre los proyectos que se barajan se encuentra la renovación de marquesinas y la instalación de paneles informativos en las paradas. No obstante, de momento se descarta el desarrollo de una aplicación informática de seguimiento de los autobuses.

Los itinerarios de las líneas urbanas se mantienen en sus recorridos habituales. La línea 1 conecta puntos clave como el Ayuntamiento, el cementerio, la estación de ferrocarril, centros de salud, el polideportivo, el Palacio del Vino o el Parque de Las Mercedes. La línea 2, por su parte, parte de la Plaza de la Constitución y atraviesa zonas como Vistahermosa, la estación de autobuses, la avenida de Sevilla o el Parque Carolina Coronado, teniendo como destino principal el Hospital Tierra de Barros.

La reanudación del servicio de tarde supone un avance en materia de movilidad urbana para Almendralejo y un alivio para muchos ciudadanos.