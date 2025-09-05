La calle Olimpiada abre al tráfico y conecta la zona del polideportivo

Almendralejo ha puesto en servicio el nuevo tramo de la calle Olimpiada, una obra largamente esperada que permitirá descongestionar el tráfico hacia las instalaciones deportivas y mejorar la conexión entre dos zonas de la ciudad. El alcalde, José María Ramírez, y el concejal de Obras Públicas, Juan Manuel Forte, han visitado este viernes la actuación, que ya está abierta al tránsito de vehículos.

El proyecto ha consistido en la construcción de una calzada de hormigón de 310 metros de longitud, 7 metros de ancho y 15 centímetros de espesor. La vía incorpora señalización horizontal con delimitación de carriles y línea continua central que prohíbe los adelantamientos, así como señalización vertical de límites de velocidad, advertencias de resaltos y prioridades de paso en los cruces, especialmente en la intersección con la calle Francisco de Quevedo.

Para reforzar la seguridad se han instalado tres reductores de velocidad distribuidos de forma equidistante.

La actuación forma parte del programa AEPSA y responde a una reivindicación vecinal. Desde el Ayuntamiento se destaca que esta apertura mejora la infraestructura viaria de Almendralejo y ofrece a los conductores un acceso más seguro y fluido al polideportivo y su entorno.