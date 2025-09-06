Un plan para viajar, vivir y emprender

Viajar siempre ha sido una forma de descubrir lugares, pero también de descubrirse a uno mismo. Esa es la idea que mueve al almendralejense Fran Baena, un joven que con tan solo 20 años, ha transformado su pasión por recorrer mundo y por crear contenido en redes sociales en un proyecto emprendedor con sello propio. Su iniciativa se llama Sakaywaves y ha encontrado en Taghazout, Marruecos, el escenario perfecto para algo diferente, una propuesta que no se centra solo en hacer turismo, sino en juntar a desconocidos que terminan volviendo a casa como amigos.

La chispa surgió casi por casualidad. El almendralejense viajaba con frecuencia al sur de Marruecos, y en una conversación con su hermana apareció la idea de organizar experiencias de viaje que fueran más allá de lo habitual. Lo que parecía un sueño lejano tomó forma en apenas dos meses. «Pensé que lo importante no era tanto el destino como la compañía», explica.

Así nació la primera convocatoria, con un grupo reducido, donde algunos ya se conocían. La experiencia fue tan positiva que pronto dio el salto a algo mayor, con grupos enteros de gente que no había tenido contacto antes de subirse al avión.

La propuesta tiene un lugar central: Taghazout, un pequeño pueblo pesquero bereber muy conocido entre surfistas de todo el mundo. Allí, las olas son el punto de encuentro, pero no el único atractivo. Surf, excursiones en quad, paseos, charlas interminables en terrazas frente al mar y cenas compartidas son parte de un viaje que se plantea como una convivencia. «Hay personas que me dicen que estos viajes les han cambiado, que les han ayudado a abrirse, a salir de su zona de confort», cuenta Baena. Esa es la clave, vivir una experiencia donde los recuerdos no están en las postales, sino en las uniones que se crean.

El éxito fue inmediato. La primera aventura, aún con algunos amigos, sirvió como prueba. En la segunda, ya con desconocidos completos, la fórmula funcionó mejor de lo esperado. Fran llegó incluso a instalarse en Marruecos durante cinco semanas para recibir personalmente a los grupos, acompañarlos en cada etapa y asegurarse de que todo saliera bien. «Fue increíble, desde el primer momento se creó un ambiente de confianza, éramos una familia de viaje», recuerda.

Este proyecto también refleja una historia de emprendimiento joven en Almendralejo. Baena reconoce que no fue fácil, pero encontró apoyo en lugares como el Centro Cívico de su ciudad natal o en los cursos de la Cámara de Comercio. Allí aprendió las bases para dar forma a una idea que, al principio, parecía demasiado grande para su edad. «Hay que lanzarse al barro, y yo lo hice, salió bien», resume con una naturalidad que muestra la seguridad de alguien que ha probado que los riesgos también pueden convertirse en oportunidades.

Para todos

El perfil de sus grupos es variado, aunque con un denominador común: jóvenes que buscan algo más que unas vacaciones convencionales. No se trata de contratar un paquete turístico cerrado, sino de vivir una experiencia diferente, de lanzarse a viajar solo para acabar acompañado. La convivencia genera dinámicas únicas, desde risas espontáneas hasta amistades que continúan después del viaje. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en todo esto, porque han sido el escaparate perfecto para mostrar que lo que ocurre allí va más allá de hacer surf.

El futuro pasa ahora por crecer. De momento el destino estrella es Marruecos, pero ya planea ampliar horizontes y ofrecer nuevos lugares a partir de 2026. El modelo funciona, y la demanda lo confirma. Jóvenes de distintos puntos de España ya se han interesado en esta manera diferente de entender los viajes.

Proyecto personal

Baena no quiere quedarse solo en el papel de organizador, sino en el de inspirador. A otros jóvenes emprendedores les lanza un mensaje claro: «No tengan miedo. Si sale mal, será un aprendizaje. Y si sale bien, puede cambiarte la vida». Y a quienes todavía sienten vértigo a la hora de viajar solos, también les dedica unas palabras: «Si te da vergüenza o miedo, ven. Vas a conocer gente, y vas a vivir algo que no se repite muchas veces en la vida».

En apenas unos meses, Sakaywaves ha pasado de ser una idea espontánea a convertirse en una propuesta buscada por decenas de jóvenes en toda España. Y todo ello gracias a un chico de Almendralejo que supo unir dos pasiones, la de viajar y la de conectar con la gente, para demostrar que los caminos más valiosos no siempre se recorren solos, sino acompañados.