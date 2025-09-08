Un homenaje a la educación, la cultura y el cava extremeño desde Almendralejo

El salón de plenos del Ayuntamiento de Almendralejo fue escenario de un acto cargado de emoción con motivo del Día de Extremadura, en el que se rindió homenaje a instituciones y personalidades que han contribuido al desarrollo educativo, cultural y social de la ciudad. El alcalde, José María Ramírez, acompañado por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presidió una ceremonia en la que se destacó la importancia de reconocer a quienes representan la esencia y la proyección de Almendralejo en la región.

En esta edición, los reconocimientos recayeron en el IES Santiago Apóstol, que celebra 75 años de compromiso con la educación; el Colegio Santo Ángel, que alcanza los 125 años de historia formando a generaciones; la actriz Ana García; y el bodeguero Marcelino Díaz, pionero del cava extremeño, que también ha recibido la Medalla de Extremadura 2025.

Precisamente, Marcelino Díaz fue el encargado de pronunciar el discurso ciudadano, donde repasó la historia de Extremadura y la huella de las culturas que han forjado su identidad. Aprovechó, además, para lanzar un mensaje reivindicativo en nombre de todos los extremeños: pidió mejoras en las infraestructuras ferroviarias, un sistema de comunicaciones moderno y la finalización de autovías pendientes, reclamando que “»os políticos extremeños tienen que pelear más» para lograr estos avances.