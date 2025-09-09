El ayuntamiento de Almendralejo acelera los procesos selectivos para cumplir con las ofertas de empleo público

El Ayuntamiento de Almendralejo mantiene en marcha distintos procesos selectivos con el objetivo de agilizar la cobertura de plazas y listas de espera, muchas de ellas vinculadas a ofertas de empleo público de años anteriores que acumulan retraso. El consistorio, a través de la Concejalía de Recursos Humanos, ha señalado que se trabaja de manera intensiva para que este otoño queden publicadas las bases de todos los procesos y se pueda dar salida a las convocatorias pendientes.

En el apartado de convocatorias abiertas destaca el proceso de selección para el nombramiento, con carácter de personal funcionario interino, de un agente de igualdad. El plazo de presentación de instancias permanecerá abierto hasta el próximo 16 de septiembre. También está en marcha la lista de espera para un mediador intercultural, cuyo segundo ejercicio del proceso selectivo se celebrará el 18 de septiembre. Asimismo, la lista de espera para un oficial de fontanería afrontará el primer ejercicio esta misma semana.

El Ayuntamiento trabaja en paralelo en la tramitación de otras listas de espera que afectan a diferentes áreas municipales, como la de profesor de percusión para la Escuela Municipal de Música y la de agente local de innovación, con el propósito de que queden resueltas en los próximos meses.

Respecto a la oferta de empleo público del año 2022, ya se ha publicado la lista provisional de admitidos para las cinco plazas de administración, una de ellas reservada a promoción interna, y se espera que a finales de octubre se convoquen las pruebas. La plaza de ayudante de polideportivo reservada a personas con discapacidad avanza en un proceso similar. En cuanto a la plaza de socorrista monitor, está previsto publicar la lista provisional de aspirantes, con 18 admitidos y dos pendientes de subsanar documentación.

En relación con las ofertas públicas de 2023 y 2024, permanecen pendientes dos plazas de agentes de la Policía Local, a la espera de que se publique la lista provisional de admitidos. También se encuentran en trámite diez plazas de promoción interna, la mayoría correspondientes a encargados de diferentes servicios municipales.

El concejal de Recursos Humanos, Francisco Jesús Hernández, ha manifestado que la prioridad del equipo de gobierno es recuperar el tiempo perdido y dar cumplimiento a las ofertas de empleo público aprobadas en ejercicios anteriores que vienen retrasadas desde hace tiempo. Además, recuerda que la oferta de empleo público de 2025 incorpora 11 plazas más, que se sumarán a las actualmente en tramitación.