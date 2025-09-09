Feafes Almendralejo concienciará sobre salud mental en pueblos de la comarca de Tierra de Barros

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, Feafes Salud Mental Almendralejo ha organizado una campaña de sensibilización que se desarrollará durante todo el mes en distintos municipios de Tierra de Barros. La primera cita será este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, con la instalación de mesas informativas en la calle Real de Almendralejo y en Villafranca de los Barros. Además de estas acciones, la fachada del teatro Carolina Coronado contará un año más con una lona conmemorativa y se iluminará de color naranja. La campaña se extenderá a otras localidades con mesas informativas en Aceuchal, Puebla de la Reina, La Corte, Hornachos, Ribera del Fresno, Solana de los Barros, Torremejía y Palomas, entre otros.

El programa de actividades culminará a finales de mes con la lectura en el pleno municipal del manifiesto elaborado por Feafes Almendralejo, a cargo de la concejala de Bienestar Social, Empleo y del Mayor, Isabel Ballesteros. Con esta campaña, la asociación refuerza su compromiso en la defensa de la salud mental y recuerda que la prevención del suicidio es un reto colectivo que requiere la implicación de toda la sociedad.