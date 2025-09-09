Almendralejo
El jurado popular del premio Dulce Chacón elige en San Antonio al ganador
Almendralejo es sede por primera vez de la elección final del premio de narrativa española
El centro cultural San Antonio acogerá este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, la reunión del jurado popular del XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Se trata de un encuentro abierto a todos los vecinos que quieran participar, ya que cualquier persona podrá formar parte de este jurado y emitir su voto, incluso aunque no haya leído las cuatro obras finalistas.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo ha animado a los ciudadanos a sumarse a esta cita. El jurado popular aporta cercanía y participación ciudadana a un premio que combina el criterio de un jurado técnico con la opinión directa de los lectores.
En esta vigésima edición, las obras seleccionadas como finalistas son: Presentes, de Paco Cerdà (Editorial Anagrama); La última función, de Luis Landero (Editorial Tusquets); La llamada, de Leila Guerriero (Editorial Anagrama); y La península de las casas vacías, de David Uclés (Editorial Siruela). Todas ellas han sido destacadas por su calidad literaria y por reflejar valores como la dignidad, la justicia y la solidaridad, principios estrechamente vinculados a la trayectoria vital y estética de la escritora zafrense Dulce Chacón (1954–2003).
