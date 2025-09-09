El jurado popular del premio Dulce Chacón elige en San Antonio al ganador

El centro cultural San Antonio acogerá este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, la reunión del jurado popular del XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Se trata de un encuentro abierto a todos los vecinos que quieran participar, ya que cualquier persona podrá formar parte de este jurado y emitir su voto, incluso aunque no haya leído las cuatro obras finalistas.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almendralejo ha animado a los ciudadanos a sumarse a esta cita. El jurado popular aporta cercanía y participación ciudadana a un premio que combina el criterio de un jurado técnico con la opinión directa de los lectores.

En esta vigésima edición, las obras seleccionadas como finalistas son: Presentes, de Paco Cerdà (Editorial Anagrama); La última función, de Luis Landero (Editorial Tusquets); La llamada, de Leila Guerriero (Editorial Anagrama); y La península de las casas vacías, de David Uclés (Editorial Siruela). Todas ellas han sido destacadas por su calidad literaria y por reflejar valores como la dignidad, la justicia y la solidaridad, principios estrechamente vinculados a la trayectoria vital y estética de la escritora zafrense Dulce Chacón (1954–2003).