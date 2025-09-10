Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almendralejo

Un homenaje repleto de emociones y sentimientos en Almendralejo

Almendralejo rindió homenaje a seis abuelos pertenecientes a asociaciones de mayores y entidades que participaron de forma activa en el parque de la Piedad, donde se vivieron momentos muy emocionantes y relatos de vida donde se puso de relieve la importancia de las personas mayores

Uno de los mayores homenajeados.

Uno de los mayores homenajeados. / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo vivió uno de los actos más entrañables de su calendario: la celebración del Día de los Abuelos 2025, un reconocimiento lleno de emoción y gratitud hacia quienes representan la memoria viva, la experiencia y la ternura en cada familia.

El evento quiso subrayar la importancia de los mayores como pilar fundamental de la sociedad, agradeciendo toda una vida de esfuerzo, entrega y ejemplo.

Los homenajeados de esta edición fueron: Alonso Rastrollo Cortés (Residencia de la Piedad), María del Carmen Rodríguez Cruz (Residencia Comser), Manuel Losada De Lava (AFENPAL), María García Lorenzo (Mensajeros de la Paz), María Dolores Rodríguez Gil (programa Estamos Contigo) y Natividad Torrado Ortiz (Centro de Mayores). Cada uno de ellos fue reconocido por su trayectoria vital y su contribución a la comunidad.

La jornada, arropada por representantes de asociaciones y entidades sociales, se convirtió en un homenaje a la sabiduría de los mayores y a ese legado intangible que han dejado en generaciones. Un acto emocionante compartido con sus seres queridos.

