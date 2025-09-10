Un homenaje repleto de emociones y sentimientos en Almendralejo

Almendralejo vivió uno de los actos más entrañables de su calendario: la celebración del Día de los Abuelos 2025, un reconocimiento lleno de emoción y gratitud hacia quienes representan la memoria viva, la experiencia y la ternura en cada familia.

El evento quiso subrayar la importancia de los mayores como pilar fundamental de la sociedad, agradeciendo toda una vida de esfuerzo, entrega y ejemplo.

Los homenajeados de esta edición fueron: Alonso Rastrollo Cortés (Residencia de la Piedad), María del Carmen Rodríguez Cruz (Residencia Comser), Manuel Losada De Lava (AFENPAL), María García Lorenzo (Mensajeros de la Paz), María Dolores Rodríguez Gil (programa Estamos Contigo) y Natividad Torrado Ortiz (Centro de Mayores). Cada uno de ellos fue reconocido por su trayectoria vital y su contribución a la comunidad.

La jornada, arropada por representantes de asociaciones y entidades sociales, se convirtió en un homenaje a la sabiduría de los mayores y a ese legado intangible que han dejado en generaciones. Un acto emocionante compartido con sus seres queridos.