Almendralejo

Almendralejo y Zacatecas impulsan un encuentro sobre seguridad

Una delegación de la Seguridad Pública de este estado mexicano ha estado en la ciudad para compartir cuestiones de esta materia

Encuentro entre Almendralejo y Zacatecas en el salón de plenos.

Encuentro entre Almendralejo y Zacatecas en el salón de plenos. / EP

Rodrigo Morán

Almendralejo

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha recibido en el Salón de Plenos a una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (México), encabezada por el vicefiscal Juan Carlos Valdivia y representantes de la Fiscalía del Estado.

Durante el encuentro, en el que participaron responsables de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, se abordaron temas como protocolos de respuesta, coordinación entre cuerpos, resolución de conflictos, proximidad policial y cultura de paz.

El alcalde entregó a los visitantes el Disco de Teodosio como símbolo de la ciudad. La delegación mexicana aprovechó la visita para conocer la Plaza de Toros y el Museo del Vino. Esta cita se enmarca en la Estrategia de Fortalecimiento Institucional del Gobierno de Zacatecas con apoyo de Fundación Ciudadanía.

