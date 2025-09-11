Almendralejo
Almendralejo y Zacatecas impulsan un encuentro sobre seguridad
Una delegación de la Seguridad Pública de este estado mexicano ha estado en la ciudad para compartir cuestiones de esta materia
El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha recibido en el Salón de Plenos a una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (México), encabezada por el vicefiscal Juan Carlos Valdivia y representantes de la Fiscalía del Estado.
Durante el encuentro, en el que participaron responsables de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, se abordaron temas como protocolos de respuesta, coordinación entre cuerpos, resolución de conflictos, proximidad policial y cultura de paz.
El alcalde entregó a los visitantes el Disco de Teodosio como símbolo de la ciudad. La delegación mexicana aprovechó la visita para conocer la Plaza de Toros y el Museo del Vino. Esta cita se enmarca en la Estrategia de Fortalecimiento Institucional del Gobierno de Zacatecas con apoyo de Fundación Ciudadanía.
