Almendralejo
El Rallye del Comercio llena de motor la calle Francisco Pizarro este viernes
Es una iniciativa de Ceal y Asemce para los amantes del motor en la localidad
La calle Francisco Pizarro de Almendralejo será este viernes el escenario del Rallye del Comercio, un evento que permitirá disfrutar de una exhibición de algunos de los coches que participarán en el próximo Rallye de la Vendimia. A partir de las 19.30 horas, los aficionados al motor podrán acercarse a ver de cerca varios de los vehículos de competición y participar en una tarde que, además, contará con la entrega de reconocimientos a destacados pilotos y copilotos de la región.
El organizador del evento, Tomás Riola, ha anunciado que este año se rendirá homenaje al copiloto Gregorio Parra, que acumula un palmarés con cinco campeonatos de Extremadura de rallyes, seis subcampeonatos, un campeonato Challenge Extremadura-Madrid, diez victorias absolutas y más de 150 rallyes disputados. También se reconocerá la trayectoria del piloto Pepe Barragán, retirado en 2002, campeón de Extremadura en 1988 y 1991, subcampeón en 1989 y 1990, que inició su carrera como copiloto en 1972 y debutó como piloto en 1986 al volante de un Simca 1000 en la Subida de Feria.
Además, se entregarán los premios correspondientes a la temporada 2024, con distinciones para Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo como mejor equipo, y reconocimientos a los equipos revelación formados por Cristian Carrasco y María Guerrero, así como Kiko Merchán y Aída Brito. El joven almendralejense David Donoso, actualmente en el campeonato andaluz, recibirá el premio joven promesa del karting.
- Una vecina de Badajoz denuncia una estafa tras dar sus datos en una oferta falsa de empleo
- El mejor corte de jamón se decide en Badajoz: la Plaza Alta celebra el IX Concurso 'Capital Ibérica
- Juzgan a 13 personas por contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Badajoz
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- Conductores a 100 km/h en travesías con velocidad limitada a 30 km/h: los datos de los radares pedagógicos en la provincia de Badajoz
- Las obras de la ampliación de El Nevero de Badajoz junto a Cuartón Cortijo ya están en marcha
- Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz subasta otras tres parcelas para inversiones