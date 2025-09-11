El Rallye del Comercio llena de motor la calle Francisco Pizarro este viernes

La calle Francisco Pizarro de Almendralejo será este viernes el escenario del Rallye del Comercio, un evento que permitirá disfrutar de una exhibición de algunos de los coches que participarán en el próximo Rallye de la Vendimia. A partir de las 19.30 horas, los aficionados al motor podrán acercarse a ver de cerca varios de los vehículos de competición y participar en una tarde que, además, contará con la entrega de reconocimientos a destacados pilotos y copilotos de la región.

El organizador del evento, Tomás Riola, ha anunciado que este año se rendirá homenaje al copiloto Gregorio Parra, que acumula un palmarés con cinco campeonatos de Extremadura de rallyes, seis subcampeonatos, un campeonato Challenge Extremadura-Madrid, diez victorias absolutas y más de 150 rallyes disputados. También se reconocerá la trayectoria del piloto Pepe Barragán, retirado en 2002, campeón de Extremadura en 1988 y 1991, subcampeón en 1989 y 1990, que inició su carrera como copiloto en 1972 y debutó como piloto en 1986 al volante de un Simca 1000 en la Subida de Feria.

Además, se entregarán los premios correspondientes a la temporada 2024, con distinciones para Carlos Gallardo y Francisco Izquierdo como mejor equipo, y reconocimientos a los equipos revelación formados por Cristian Carrasco y María Guerrero, así como Kiko Merchán y Aída Brito. El joven almendralejense David Donoso, actualmente en el campeonato andaluz, recibirá el premio joven promesa del karting.