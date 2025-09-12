La empresa 3LC Gestión Integral hará el cambio de la cubierta de la piscina climatizada

La empresa local 3LC Gestión Integral ha sido la adjudicataria del proceso de licitación por urgencia para la obra de sustitución de la cubierta de la piscina climatizada municipal, una actuación muy esperada por los vecinos, que llevan desde septiembre del pasado año sin poder disfrutar de este servicio esencial.

La propuesta presentada por 3LC Gestión Integral ha resultado ser la más ventajosa para los intereses de la ciudad, ya que incluso ha rebajado el precio de licitación, comprometiéndose a ejecutar la obra por un contrato de alrededor de 395.000 euros (IVA incluido), una cifra muy ajustada teniendo en cuenta la complejidad técnica de la intervención.

Desde la empresa han explicado que su decisión de apostar por este proyecto no responde únicamente a criterios económicos, sino también al compromiso social de devolver cuanto antes a los almendralejenses un recurso tan necesario, especialmente de cara al otoño e invierno. Se sabe que no es una obra especialmente rentable, pero consideran que la ciudad merecía una solución inmediata.

3LC Gestión Integral, que hace apenas un mes presentó sus nuevas instalaciones en el polígono industrial de Almendralejo, está experimentando un crecimiento sostenido y participa en proyectos de gran magnitud en toda España para reconocidas multinacionales. Con esta adjudicación, la compañía reafirma su arraigo local y su voluntad de contribuir al bienestar de la ciudadanía.

Una vez se firme el acta de replanteo, podrán fijarse las fechas de inicio y finalización de la obra, con el objetivo de que la piscina climatizada recupere cuanto antes su actividad.